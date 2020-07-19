وكيل صحة دمياط يوجه بتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية بمستشفيات العزل

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم، اجتماعًا مع الفرق الطبية القائمة على تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات علاج مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وحضر الاجتماع الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر ودمياط العام وكفر سعد المركزي و الزرقا المركزي.

ووجه وكيل الوزارة ببذل كل الجهد والعلم لتقديم خدمة طبية لائقة بالمستشفيات، كما وجه بالعرض الفوري بأي معوقات لحلها.