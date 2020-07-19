صور.. كشوف مرشحي انتخابات "الشيوخ" بالقليوبية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، الكشوف المبدئية للمرشحين في بهو المحكمة، وذلك بعد استبعاد 3 لعدم سداد الرسوم واستيفاء الأوراق.

ووصل عددهم إلى 61 مرشحًا علي مقاعد المحافظة الـ6، من بينهم 9 سيدات، و6 مرشحين لائتلاف الأحزاب الوطنية، والذي يضم 5 ممثلين لحزب مستقبل وطن ومرشحًا لحزب الشعب الجمهوري.

وتضمنت الكشوف مرشحين عن أحزاب الوفد وحماة الوطن وأبناء مصر والغد والمواطنة والمصري الديمقراطي والمؤتمر، وعدد من لواءات الشرطة والجيش السابقين، وعضوين سابقين بمجلس الشوري والشعب.