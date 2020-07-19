وكيل النواب: شعب مصر على قلب رجل واحد ومستعد لتقديم كل شيء فداء لها

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن شعب مصر كله على قلب رجل واحد ومستعد لتقديم الغالي والنفيس فداءً لهذا الوطن.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "نثق بشكل كامل في القيادة السياسية والمواقف الوطنية للقيادة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع أن القيادة السياسية واجهت كل الملفات بحكمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يؤيدون القيادة السياسية بشكل كامل: "لا توجد في هذه المواقف الحاسمة أغلبية ومعارضة، هناك جبهة واحدة تقف خلف القيادة السياسية، القائد عبدالفتاح السيسي".

وأردف: "حتى هذه اللحظة لم يتلقَ هيئة المكتب بجلسة الغد إلا هناك جلسة هامة مختصة بمد حالة الطوارئ".