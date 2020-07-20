رئيس التحرير

محمود مسلم

 حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:11 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 19-7-2020.. برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 17-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الخميس 16-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي