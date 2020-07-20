 حظك اليوم الاثنين 20-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الدلو أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.