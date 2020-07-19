صندوق النقد: اقتصاديات الدول تعرضت لصدمات وتحتاج لتسهيلات في السداد

طمأنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الدول الاقل دخلاً التي يسري عليها مبادرة تعليق فوائد خدمة الدين والمعلن عنها إبريل الماضي عبر مجموعة العشرين والتي يساورها القلق من تأخر التطبيق أو تأثير ذلك على التنصيف الائتماني لاقتصاديها، فقالت "من المهم جداً أن ندرك أهمية جمع مسئولي مجموعة العشرين والمُقرضين معاً وهذا ما حدث الآن فهذا لم يحدث من قبل، علينا البدء بالاعتراف بالإنجاز الذي تحقق من خلال جمع الدائنين الرسميين للتوصل لتعليق سداد خدمات الدين".

وأضافت "جورجيفا"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن البلدان القلقة من صعوبة الوصول للأسواق العالمية و من مؤسسات التصنيف التي يمكن أن تري تعليق خدمة سداد الدين مؤشرا سلبيا، جميعهم مترددون حيال المشاركة في هذه المبادرة ولكننا سنستمر بالعمل مع البنك الدولي على تحقيق شفافية الدين وجمع البيانات حتى نزيد من قدرتنا على فهم ما يتم تنفيذه بشكل فعلي في ظل هذه المبادرة.

وأشارت إلى أن الحقيقة هناك اقتصادات تعرضت لصدمة كبيرة تتطلب تسهيلات في السداد، "بالنسبة لبعض البلدان، فالدائنون الرسميون ليسوا الطرف الأهم للتمويل، ولكن الأهم هم الدائنون من القطاع الخاص"، موضحة أن صندوق النقد الذي تشغل منصب إدارته يركز أن يكون الدائنون من القطاع الخاص ضمن أطراف المعادلة، أملة في أن تحقق الجهود المبذولة في إيصال حقيقة المبادرة بما يعزز استفادة كثير من البلدان من المبادرة وحتى تتمكن مؤسسات التصنيف من ان تري الأمر علي حقيقته.