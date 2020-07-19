مديرة صندوق النقد: كنت أعمل من الرابعة صباحا لأتمكن من شراء لبن لابنتي

أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن قدومها من دولة نامية كأول مسؤولة بصندوق النقد الدولي أعاد تشكيل طريقة تفكيرها، فهي تتذكر بوضوح في التسعينات حينما خسرت والدتها كل مدخراتها بسبب سياسات سيئة، "اضطررت وقتها للعمل منذ الرابعة صباحاً حتى أتمكن من شراء اللبن لابنتي"، لذا هي تعرف ثمن السياسات الاقتصادية السيئة وأثرها على المجتمع، "أنا أعرف ثمن السياسات السيئة والحوكمة السيئة كما أعرف فوائد السياسات الجيدة التي تخدم مصالح الشعب وهذا ما جئت به للصندوق".

وأوضحت "جورجيفا"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن أكثر ما يقلقها في رسالتها كمسؤولة عن إدارة صندوق النقد الدولي هو أن نتعلم من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أن نكون أكثر قدره علي المقاومة كمجتمع وكيف نصبح أكثر صلابه في مواجهه الأزمات، وهذا ما تدعوا من أجله في ظل هذه الجائحة، "هذا سيصبح من بواعث قلقها إن لم يتحقق".

وأوضحت أنه يجب التوصل لتنمية ليست مستدامة مالياً فقط ولكن مستدامة بيئياً أيضاً ومستدامة اجتماعياً حيث نُوفر الفرص للجميع ونتيجة لذلك نصبح عالم أقوى وأغنى، والأمر المقلق بشكل أكبر هي أن تضيع الفرصة التي توفرها لنا الأزمة الراهنة، وستقوم بكل ما في وسعها من خلال منصبها للحيلولة دون ذلك، ولاستغلال هذه الفرصة.

وتابعت: "لنتذكر الأزمة الاقتصادية العالمية حينما تأثر الاستقرار المالي بشدة، ودعانا ذلك لأن نبني صلابة في القطاع المصرفي لمواجهة الأزمات، فاليوم نحن نستفيد منها، البنوك سالمة وقوية حول العالم لذا القيام بنفس الشيء في ظل هذه الأزمة لخلق قدرة على التصدي للصدمات والأوبئة والصدمات المناخية، وحتى نتمكن من القيام بذلك أولاً وقبل كل شيء علينا بناء مجتمع يحتوي الجميع، حيث يتمكن كل شخص من استغلال كامل قدراته".