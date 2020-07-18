وزيرة الصحة: "محدش عارف" موعد ذروة فيروس كورونا في مصر

أجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، هل وصلت مصر مرحلة الذروة وتخطها أم لا؟ مؤكدة أنها كي تكون صريحة مع الشعب المصري، لا أحد يعرف موعد الذروة، إلا بعد انتهاء قصة كورونا كاملة، ووقتها يتم تحديد الذروة، كانت من وقت كذا لوقت كذا، "الوباء اللي احنا فيه ده، مفيش حد على وجه الأرض عاصره، وملهوش سابقة خبرة، ولا حتى في الكتب اللي احنا اتعلمنا فيها".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، : " محدش عارف اللي عدت دي الذروة، ولا فيه ذروة اكثر من كده، ولا لا، بالعلم الوبائيات، نقدر نقول أصعب حاجة عدت على العالم كله، الصعب عدى، في مصر والعالم"، رغم أن هناك زيادة في عدد الإصابات في بعض مناطق العالم.

وتابعت: "الأمر كان خطير في الصين ثم اليابان ثم أوروبا، والآن هناك صعوبة في حالات الإصابة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، هما دول أكثر الاصابات، ديما الموجة الأولى هي العنيفة، والفيروس أقل حدة في الفترة اللي بعديها، اللي احنا شايفنه في الأبحاث الإكلينيكية، ونتشارك فيها مع العالم أن الاصابات قلت حدتها بشكل كتير، مش بس الأعداد، حدة الفيروس قلت بشكل كبير جدا".