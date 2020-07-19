الناظر عن فيروس كورونا: نستعد لوداع ضيف ثقيل.. سيصبح من ذكريات الماضي

توقع الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، استمرار الانخفاض التدريجي الحالي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مع دخول أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، "نتيجة ضعف الفيروس وقلة نشاطه يرجع إلى حرارة الجو وتأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية".

وأضاف "الناظر"، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك احتمال أن يعاود الفيروس نشاطه في فصل الشتاء كفيروس موسمي مثله مثل كل فيروسات الإنفلونزا الموسمية المعتادة كما قلت ذلك من قبل عند بداية ظهوره الشتاء الماضي".

وتابع: "أتوقع ألا يكون هناك بمشيئة الله موجة قوية وشرسة العام القادم كما يردد البعض وخاصة مع نزول أكثر من لقاح على مستوى بلاد العالم بما فيهم مصر نهاية هذا الصيف، تفائلوا فنحن نستعد باذن الله لوداع ضيف ثقيل سوف يصبح الحديث عنه ذكرى من ذكريات الماضي".