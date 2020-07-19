منذ بدء الجائحة.. تعافي 550 من فيروس كورونا بعزل التأمين الصحي ببنها

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي النموذجي، خروج 12 حالة جديدة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد ورود تقارير عينات المسحات التي تم سُحبت منهم وجاءت سلبية.

وأكد "منير"، أنه بخروج المتعافين اليوم يرتفع إجمالى المتعافين بالمستشفى إلى 550 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء استقبال حالات الإصابة بالفيروس حتى اليوم، كما تم صرف 382 بروتوكول علاج أقرته وزارة الصحة للحالات التي عُزلت منزليًا، ليصل إجمالي المتعافين من المحجوزين داخل المستشفى والعزل المنزلي إلى 932 حالة.

وتابع "منير"، أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطلق، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء، إضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات.

وأوضح، مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، فى تصريحات صحفية، أن معدل الشفاء جيد جدًا، حيث يخرج ويتعافى يوميًا من 10 إلى 15 مصابًا بالفيروس، ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.