 هبوط أرضي يبتلع سيارة في الإسكندرية

تفاجئ أهالى شرق الإسكندرية، بوقوع هبوط أرضي مفاجئ بشارع محمود الديب بمنطقة زيزينيا بحي شرق الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ما تسبب في سقوط سيارة ملاكي، وذلك دون حدوث إصابات

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي أمام العقار رقم 20 – تحت الإنشاء- بشارع محمود الديب بمنطقة زيزينيا، وانتقل مسئولو حي شرق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بجوار أعمال حفر لإنشاء العقار المشار إليه، بسبب كسر بماسورة مياه، ما أدى لابتلاع سيارة ملاكي تصادف وجودها بموقع الهبوط.