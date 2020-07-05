حنفي: تعيين حراسة على الفنادق والشواطئ المسحوبة بالطور ورأس سدر

قال اللواء نادر حنفي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى وضع حراسة مشددة من الشرطة ومجلس مدينتي الطور ورأس سدر على الأراضي والمنشآت التي جرى سحبها الأسبوع الماضي بعد صدور أحكام قضائية بالفسخ ضد أصحابها.

وقال إن مدينة الطور تستعد لعمل مزايدة عالمية عقب الانتهاء من وضع كراسة الشروط الخاصة باستغلال فندق محدولينا الذي تم سحبه مطلع الأسبوع الماضي من ملاكه لمخالفة شروط وبنود التعاقد وعدم سدد الأقساط المستحقة، موضحا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه رؤساء مجالس المدن بضرورة سحب اي اراضي مخالفة وتطبيق القانون إلى الجميع دون استثناء.

وأكد أن قيمة الفندق المسحوب السوقية في الطور تتعدى نصف مليار جنيه ومساحته تصل إلى 50 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن مجلس مدينة رأس سدر برئاسة علي حمادة تمكن أمس من تنفيذ حكم قضائي باسترداد شاطئ اللؤلؤة المطل علي خليج السويس على مساحة تصل إلى 14 ألف متر وتصل القيمة السوقية إلى 300 مليون جنيه.

وقال إن صاخب الشاطئ لم يسدد الأقساط وصدر حكم نهائي بفسح التعاقد منذ سبع سنوات، وجرى سحب أرض عبارة عن مول تجاري على مساحة 6000 متر مربع بقيمة تتعدى 200 مليون بعد التزام صاحب الأرض ببنود العقد.

وأكد حنفي، أن قرارات السحب جرى تنفيذها طبقا للقانون وبالتنسيق مع أجهزة الأمن وجرى وضع الشمع الأحمر عليها وتعيين حراسات مشددة.