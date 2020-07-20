محمد صبحي: قعدت محبوس في البيت لمدة 129 يوما وحسيت أني في سجن

قال الفنان محمد صبحي، إن مصر مرت بأزمات وحروب وظروف صعبة ولكنها لم تمر بأزمة القسوة الإنسانية معتبرًا خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، "إننا نعيش عصرا فيه بعض الغلظة في المشاعر والحب والكره"، مشيرًا إلى أن كل المشاعر الإنسانية أصبح فيها غلظة.

وأوضح "صبحي" أنه جلس 129 يوما في المنزل وكان سعيدا في البداية ويحاول قراءة ما لم يستطع قرأته "طلعت كتب ومزيكا وقعدت أسمع مزيكا وبعد 3 أسابيع حسيت أن ده سجن".

وتحدث "صبحي" عن اكتشافه أنه مرغم على البقاء في منزله، مشددًا على احترامه لقوانين الدولة وأن الحرية والإرادة تقف عند احتمالية تعرض الغير لأذى.

وأضاف: "وأنا خارج اكتشفت أني مش فرحان واكتشفت أني هقابل ناس خايف منهم وهما هيقابلوني خايفين مني"، مشيرًا إلى وجوب تعليم الناس التعبير عن مشاعرهم بعيدًا عن العادات الخاطئة مثل الأحضان والقبلات: "ما قبل كورونا شيء وما بعد كورونا شيء آخر".