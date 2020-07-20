محمد صبحي: محتاجين معلم وباحث علمي "واخد حقه" عشان الأجيال القادمة

قال الفنان محمد صبحي، إن الشعب المصري يعاني من مشكلة "استهلاك سفيه" ولا يرتبط بالمستوى المادي.

وأضاف خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" : "الأزمة بتاعت كورونا الحقيقية هي تضارب الأقوال والفتي" مشيرًا إلى أن العالم على وشك الدخول في معركة بين الدول التي وصفها بالوحوش مع الدول النامية والفقيرة، "فيه دول غيلان في العالم ومش مكفيهم وفيه نظام سياسي عالمي هيتغير خلال سنة أو سنة ونص" مؤكدًا ان مصر مستعدة لذلك.

وأكد "صبحي"، أن الأولوية الفترة القادمة يجب أن تكون للتعليم والمعلم والباحث العلمي مضيفًا: "احنا كان عندنا معاهد تمريض في التلاتينات والأربعينات مرعبة وكانوا على درجة فائقة من الإجادة شكلًا وموضوعًا".

وتابع: "محتاجين للأجيال القادمة معلم واخد حقه وتحتها 20 خط وعاوزين تمريض وأطباء وباحث علمي ياخد مكانته" متسائلًا: "كام مرة في التاريخ روحنا استقبلنا عالم في المطار وكنا دايمًا نستقبل فرق الكورة والفنانين".