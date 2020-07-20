محمد صبحي: مفيش حركة نقدية في مصر

أكد الفنان محمد صبحي، أنه لا توجد حركة نقدية في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يقول رأيه في عمل فني وأن هذه هي مهمة الناقد الفني.

وقال صبحي خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "أنا مش معترف بالعيال اللي ماسكين موبايلات ورايحين المياتم والسرادقات والمستشفيات والفنانين وهما ماسكين موبايل"، متسائلًا: "أنا ايه اللي عرفني أنت قريت كتاب إيه".

وأضاف: "زمان كان الصحفي يكلمك ويستأذنك أنه هيجيلك ياخد منك حوار ويقولك بعد إذنك معايا مصور"، متابعًا مستنكرًا: "النهاردة أنا أقبل صحفي يصورني بتليفونه أو يسجلي على التليفون وكان زمان يجيب جهاز بتاع الإذاعة يسجلولك".

وأكد صبحي أن النقاد والصحفيين أصحاب الآراء الفنية يعدوا على أصابع اليد ومعروفين للوسط الفني.

وأشار صبحي إلى أن الفن يجعل الإنسان يثور على الخطأ الموجود في الواقع ولا يقلده ويتمنى بعد مشاهدة الفن تغيير الواقع للأحسن لافتًا إلى أن الفنان فريد شوقي أكثر فنان قدم دور المجرم ولم يقلده أحد لأنه كان يحصل على العقاب في آخر الفيلم.

وأوضح صبحي أنه يتناقش مع الرقابة في ملاحظاتها محذرًا من التلاعب في تركيبة المجتمع "وهي مش ناقصة" محذرًا من مشاهد العنف والقتل والضرب في الدراما والتي تظهر القاتل بأنه بطل واستطاع الحصول على حقه بيده لأن الدولة لم تعطيه حقه.