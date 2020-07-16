مسؤول بشاطئ النخيل: كنا نستقبل نصف مليون مواطن يوميًا

خصصت الإعلامية بسمة وهبة، حلقتها اليوم، للحديث عن شاطئ النخيل التابع لجمعية 6 أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد زيادة حالات الغرق، الأمر الذي جعل البعض يطلقون عليه "شاطئ الموت"، وذلك خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وعرضت الإعلامية، مقطع فيديو لإحدى الأسر تحاول نزول شاطئ النخيل فجرًا، رغم غرق 12 شابًا في الشاطئ منذ أيام وخلال الفيديو الذي عرضه البرنامج، قامت إدارة الشاطئ بمنع وإخراج المواطنين من الشاطئ.

واستنكرت الإعلامية تصرف الأب، الذي اصطحب أبناءه للنزول للشواطئ، قائلة : "حرام على هذا الأب اللى بيعمله في أولاده.. ما يحدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام مع هؤلاء المتجاوزين"، كما عرضت مشاهد صادمة من شاطئ النخيل لأهالي وأسر الضحايا الذين غرق أبنائهم، مستعرضة قصص وتفاصيل الساعات الأخيرة من غرقهم.

وأجرت بسمة وهبة، لقاءات مع أسر الضحايا، حيث تحدثوا عن تفاصيل غرق أبنائهم، مؤكدين حزنهم الشديد، حيث قال أحد أفراد أسر الضحايا: "لدي 3 أقارب غرقوا في الشاطئ حيث قرروا النزول في تمام الساعة الرابعة فجرًا، لو عارفين بالخطر مكنوش نزلوا، قوات الإنقاذ استطاعت إخراج اثنين وتبقى واحد منذ يوم الجمعة".

فيما أوضح أحد المسؤولين عن شاطئ النخيل، أن وضع البحر لا يسمح بالنزول بسبب عمليات المد والجزر والدوامات، كما أنه يوجد حاجز حجري وصدادات للأمواج تم إنشائها منذ 15 عامًا، بينها فراغات تم تنفيذها بشكل غير علمي، كما أنه سيتم إنشاء سور بطول الشاطئ ببوابات للتحكم في دخول الناس.

وتابع: " بدأنا في التنفيذ وخلال 15 يومًا سيتم الانتهاء، الشاطيء كان يستقبل نصف مليون مواطن يوميًا، وهذا العدد ضخم جدًا، ويتطلب بوابات للتحكم، في دخول المواطنين بمواعيد وخروجهم بمواعيد".