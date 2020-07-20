محافظ الشرقية عن سقوط طفل في بلاعة: إهمال موروث ويحتاج صرامة شديدة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه توجه إلى منزل الطفل حسن عبدالله حسن، للاطمئنان عليه بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى، وأن ذلك من منطلق أبوته وأن الطفل فى مقام ابنه بالإضافة إلى أنه مسئول عن كل مواطن فى المحافظة.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "نحن مسئولين عن جميع المواطنين"، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مقصر.

وأوضح "غراب" أن الإهمال موروث ويحتاج صرامة شديدة فى التعامل معه من أجل القضاء عليه وهو ما نعمل عليه الآن.

من جته وجه عبدالله حسن، والد الطفل الذي سقط فى البلاعة، الشكر لمحافظة الشرقية، مؤكداً أنه لم يتوقع زيارة الدكتور ممدوح غراب لمنزله للاطمئنان على ابنه.

وتابع: "شرف ليا أنه يزورنى ويزور ابنى.. واشكر الرئيس السيسى والنائب العام والنيابة العامة ومحافظ الشرقية وأشكر كل شخص وقف معايا فى محنتى".