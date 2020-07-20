رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ الشرقية عن سقوط طفل في بلاعة: إهمال موروث ويحتاج صرامة شديدة

غراب: الطفل في مقام ابني وأنا مسئول عن كل مواطن في المحافظة

كتب:

أحمد حامد دياب
07:10 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
محافظ الشرقية في زيارة للطفل

محافظ الشرقية في زيارة للطفل

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه توجه إلى منزل الطفل حسن عبدالله حسن، للاطمئنان عليه بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى، وأن ذلك من منطلق أبوته وأن الطفل فى مقام ابنه بالإضافة إلى أنه مسئول عن كل مواطن فى المحافظة.

وأضاف "غراب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "نحن مسئولين عن جميع المواطنين"، مشددًا على ضرورة محاسبة أي مقصر.

وأوضح "غراب" أن الإهمال موروث ويحتاج صرامة شديدة فى التعامل معه من أجل القضاء عليه وهو ما نعمل عليه الآن.

من جته وجه عبدالله حسن، والد الطفل الذي سقط فى البلاعة، الشكر لمحافظة الشرقية، مؤكداً أنه لم يتوقع زيارة الدكتور ممدوح غراب لمنزله للاطمئنان على ابنه.

وتابع: "شرف ليا أنه يزورنى ويزور ابنى.. واشكر الرئيس السيسى والنائب العام والنيابة العامة ومحافظ الشرقية وأشكر كل شخص وقف معايا فى محنتى".

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية: انخفاض نسبة إشغال أسرة العزل بالمستشفيات إلى 35%

محافظ الشرقية: 30 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء

شقيق مدرس الشرقية "الحي الميت": أخويا مر بظروف صعبة بعد طلاقه

محافظ الشرقية يزور طفل "غرفة الصرف الصحي" ويحيل الواقعة للتحقيق