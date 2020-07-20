محافظ الشرقية: انخفاض نسبة إشغال أسرة العزل بالمستشفيات إلى 35%

تناول الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الوضع الحالي للمحافظة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "غراب"، إنه بالرغم من أن محافظة الشرقية تُعد من أكبر المحافظات المصرية، وبها مناطق صناعية عديدة وكبيرة مثل العاشر من رمضان ومنطقة الصالحية الجديدة ومنطقة بلبيس ومنطقة الزوامل، حيث يوجد ما يقرب من 9000 مصنع في المحافظة ويتردد عليها يوميًا 700 ألف عامل يوميًا، إلا أن الأوضاع الصحية بها جيدة للغاية.

وتابع: "الحمد لله، الأمور مستقرة والأسرة بقت متوفرة، فيه مستشفيات عزل مبقاش فيها ولا حالة، عندنا نسبة الإشغال لا تتخطى الـ 35% من أسرة العزل في المستشفيات".