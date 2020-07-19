محافظ الشرقية: 30 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تعاملت مع المناطق الكاملة المخالفة للقانون بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى أنها أحيلت للنيابات، وجرى إزالتها، وذلك منذ عامين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "الناس واقفة طوابير عشان تتصالح، واللي مش جد هنزيل المباني والأبراج، والدفع 25% لضمان الجدية و30 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح، وهذا الأسبوع وحده شهد 2500 شخص".

وتابع: "نتعامل مع الأمور بصرامة شديدة جدًا، ومن لا ينطبق عليه شروط التصالح سيتم إزالة وحدته، ومن يشتري الشقة يعلم أنها مخالفة ويجب أن يتصالح".