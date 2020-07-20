شقيق مدرس الشرقية "الحي الميت": أخويا مر بظروف صعبة بعد طلاقه

روى سيد الجمال، شقيق مدرس الشرقية "الحي الميت"، تفاصيل عودة شقيقه بعد غياب 7 أشهر من "الدفن وإعلان الوفاة"، قائلا: "أخويا كان طبيعي بس جاتله فترة تعب نفسيا، ممكن يكون نتيجة الظروف الزوجية، خاصة بعدما طلق مراته هو كان بيقول دايما أنا خسرت بيتي وعيالي".

وأضاف "الجمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن شقيقه يبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مدرسا، متابعا: "كان بيتعالج وساعات بيزهق منه، وجه في شهر 3 اللي فات تغيب شوية وأختي الكبيرة قالتلي حاسة إن أخويا مات".

وتابع: "أخواتي كانوا في مستشفى الأحرار، بيدوروا قدرا عليه، والراجل اللي في المشرحة لغبطنا شوية، لما قال فيه حالة شبه أختك الكبيرة دي، دخلت عشان أتأكد، سبحان الله شكل أخويا، نفس مواصفاته، ودفناه على أنه أخويا لحد ما لقيناه وجريت بيه على المركز علشان أثبت حالة".