جنوب سيناء تسجل الحالة رقم صفر لأول مرة منذ بدء انتشار كورونا

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعد من أقل المحافظات على مستوى مصر بالنسبة الإصابات بفيروس كوفيد 19، موضحا أن المحافظة لم تسجل أي إصابات جديدة لأول مرة على مدار 3 أيام ماضية.

وقال إن مديرية الصحة بجنوب سيناء تقوم بدور كبير وجهد لتقديم العون للمصابين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمصابين، مضيفا أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين حيث بلغ عددهم نحو 556 على مستوى المحافظة، عدد حالات الشفاء 484، مؤكد أن هناك 62 حالة تتلقى العلاج داخل مستشفيات وأقسام العزل وداخل المنزل حيث يوجد حالات جرى عزلها داخل منازلهم لاستقرار حالتهم الصحية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المحافظة من أقل المحافظات تسجيلا للإصابات بفيروس كوفيد 19، موضحا أن جنوب سيناء حققت معدلات شفاء عالية بالمقارنة بعدد الإصابات.

وقال إن أعداد المتعافين في زيادة مستمرة حيث خرج 121 حالة مصابة من مستشفيات وأقسام العزل خلال الأسبوع الماضي بعد أن تلقوا العلاج وتحسنت صحتهم، وقال إنه من الأخبار السارة هو تعافي مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل سويسري تبلغ من العمر تسعين عاما وخروجها من قسم العناية المركزة بمستشفى طور سيناء العام بعد تلقيها للرعاية الطبية اللازمة خلال فترة العزل والعناية بالحجر الصحي.