رفض دفع الإتاوة.. مراهق بلطجي يطعن سائق توك توك في الإسكندرية

لقي سائق توك توك مصرعه على يد مراهق، بطعنة قاتلة في القلب بسكين، في شارع أبو سليمان بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية، وذلك لرفضه دفع إتاوة للقتيل.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان، إخطارا من مستشفى شرق المدينة يفيد وصول شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالجهة اليسري من الصدر، وتوفى إثر إصابته

.انتقل المقدم إسلام مجدي، رئيس مباحث القسم، وقوة أمنية إلى المستشفى، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعى "أحمد.س.ح" 25 عاما، سائق توك توك.

وأسفرت التحريات عن حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمدعو "عبد المنعم.ع" 16 عاما، له معلومات جنائية مسجلة، بسبب رفض الأول دفع إتاوة للأخير كباقي قائدي مركبات التوك توك بشارع أحمد أبو سليمان

وكشفت التحريات أن المتهم خشي على هيبته، فأخرج سكينا من طيات ملابسه وسدد للمجني عليه طعنة في الجهة اليسرى من الصدر، اخترقت القلب، ما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان

وبإحالة المتهم للنيابة العامة، أمر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم القتل العمد والبلطجة وفرض السيطرة، وتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.