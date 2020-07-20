الإسكندرية تنفذ 8000 مخالفة من أصل 134 ألفا من 2011 حتى نهاية 2019

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة نفذت كل قرارات الإزالة التي صدرت منذ 1 يناير من بداية العام الجاري وعددها 2220 قرارا، متابعًا: "تجاوزنا عدد قرارات الإزالة الأصلي، لأننا نعمل بنظام وحدة التدخل السريع، ونزيل المباني التي يحاول البعض إنشاءها قبل صدور قرارات الإزالة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on"، أن إحالة هذه المخالفات إلى النيابة العسكرية ردعت محاولات البناء المخالف، أو مخالفة قرارات إيقاف تراخيص المباني.

وتابع، نفذنا 2619 إزالة، منذ يناير 2020، وذلك من خلال وحدة التدخل السريع، أي أننا حققنا نسبة تزيد عن 100%.

وأشار، إلى أنه منذ 2011 حتى نهاية العام الماضي صدر 134 ألف قرار إزالة نُفذ منهم 8 آلاف قرار خلال 9 سنوات، لافتًا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسي بإزالة المخالفات لدُمرت البنية التحتية في المحافظة، حيث تتحمل أكثر من طاقتها، ومن ثم كان لا بد من إصدار هذه القرارات الجريئة.