رئيس جامعة أسيوط يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة

وجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بضرورة العمل وفق استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة وتكاتف الجهود المشتركة وتوحيد الهدف من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى من مختلف محافظات الصعيد، والعمل وفق نظام متكامل وواحد للمظلة الطبية لجامعة أسيوط، والذي يجمع بين كافة التخصصات الطبية والمستشفيات المتخصصة ومستشفى الأورام وكذلك مستشفى الأسنان ومستشفى الطلبة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس معهد جنوب مصر للأورام وذلك برئاسة الدكتور سامي عبد الرحمن عميد المعهد وبحضور أعضاء المجلس من وكلاء المعهد لمختلف القطاعات وأساتذته ورؤساء مختلف الأقسام.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جامعة أسيوط عن الانتهاء من وضع التصميم الهندسي لمستشفى 2020 الجامعي الجديد لعلاج الأورام، والذي تم وضعه من قبل إحدى الشركات المتخصصة وذلك وفق المواصفات العالمية، والمقرر أن يتم البدء في تنفيذ التصميم وانطلاق عملية الإنشاء فور اعتماد التصميم.

وقال رئيس جامعة أسيوط، خلال الاجتماع، إن مستشفى 2020 الجامعي لعلاج الأورام من المقرر أن تحدث طفرة في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الأورام من شتى الأعمار في مختلف محافظات الصعيد، والتي سوف تضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية إلى جانب مركز بحثي لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال أمراض الأورام إلى جانب دار ضيافة لخدمة أهالي المرضى ومرافقهم، وذلك بتكلفة إجمالية من المتوقع أن تصل إلى اثنين ونصف مليار جنيه.

ومن جانبه، استعرض عميد المعهد أهم الإنجازات الطبية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، والتي تتضمن تشغيل المعجل الخطي وميكنة المعهد ومستشفى الأورام وإنشاء معمل العيادات والانتهاء من تطوير قسم العمليات الجراحية وتشغيله بنظام الكبسولات.

وأشار الدكتور سامي عبد الرحمن، إلى أن الجلسة تضمنت اختيار أعضاء اللجنة المنوط بهم تقييم المرشحين لعمادة المعهد خلال الأشهر المقبلة والتي من المقرر أن تتضمن الدكتور محمد أحمد شلبى الأستاذ المتفرغ بقسم المسالك البولية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، وعميدي المعهد السابقين الدكتور عاطف عبد العزيز، والدكتور محمود مصطفى.