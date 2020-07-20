زحام على أرصفة محطات "المنيب - شبرا" بعد تعطل قطار بالخط الثاني

شهدت العديد من محطات الخط الثاني لمترو الأنفاق، صباح اليوم، زحاما شديدا من قبل الركاب، بعد تعطّل أحد قطارات اتجاه "المنيب - شبرا الخيمة"، فضلا عن زحام وتكدس الركاب داخل عربات المترو.

وتعمل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق حاليا، على إصلاح العطل المفاجئ، تزامنا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عبر تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، والتزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس.

وأطلقت الشركة حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، إضافة إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف حال شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.