قناة السويس: 22 ألف مركبة عبرت أنفاق 3 يوليو بعائدات 21 مليون جنيه

قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إنّ جولة الفريق أسامة ربيع أمس في الترسانة شملت 3 محطات، أنفاق 3 يوليو في بورسعيد، ترسانة بورسعيد البحرية، وشركة أعمال الهندسية البورسعيدية، وكل محطة منها تحمل عدة دلالات إيجابية، وأبرزها هي أنفاق 3 يوليو التي تعد شرايين الخير والربط مع سيناء.

وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه فيما سبق كان المواطن يتحمل مشقة كبيرة ليعبر بين ضفتي القناة ويصل إلى سيناء، واليوم جرى إنشاء أكثر من 20 محورا للربط بين ضفتي القناة، ليستطيع المواطن أن يصل بسهولة ويسر للضفة الأخرى في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة، سواء من خلال المعديات، أو 5 كباري عائمة منتشرة على طول خط القناة، أو الأنفاق العملاقة التي جرى افتتاحها في 3 يوليو في بورسعيد نهاية العام الماضي.

وتابع، أنّ الأرقام التي تحققها الأنفاق إيجابية، بهدف تيسير سهولة وصول البضائع والسيارات والأفراد بين سيناء ومدن القناة الثلاثة، مؤكدا أنّ هناك 22 ألف مركبة عبرت أنفاق 3 يوليو في مدة وجيزة منذ افتتاحها، وحتى الآن هي ما تزال في طور التشغيل التجريبي ولا تعمل بالطاقة القصوى لها، لافتا إلى أنّ عبور 22 ألف مركبة بعائدات تخطت 21 مليون جنيه، يعطي دلالة إيجابية عن مدى أهمية الأنفاق في تيسير الوصول لسيناء، وتسريع وتيرة التنمية وضخ الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية في سيناء.

واستكمل، أنّ ترسانة بورسعيد البحرية هي أحد الصروح الصناعية المختصة بهيئة قناة السويس، تنفذ أعمال النقل البحري والصناعات التي تخص قطاع النقل البحري ويرجع تاريخ تأسيسها من عام 1860، أي أكثر من 150 سنة من الخبرة والكفاءة، كما تنفذ حاليا عدة مشروعات تصل للمستوى القومي.