عمرو أديب يكشف عن كارثة بترولية قد تؤثر على قناة السويس

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك سفينة بترولية تقف أمام السواحل اليمنية، بها كمية ضخمة من البترول، ومتواجدة في هذه المنطقة منذ سنوات كونها معطلة وتحتاج إلى صيانة، موضحًا أن هناك مخاطر في هذه الأيام أن يحدث تسريب منها يؤثر على قناة السويس.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن البعض يتحدث عن مخاطر تسريب البترول من تلك السفينة على الثروة السمكية والمخاطر البيئية والمخلوقات البحرية، ولكن في الوقت ذاته إذا لم توافق الجهات الحوثية على إصلاحها وصيانتها من الممكن أن يحدث تسريب وتصل مئات الآلاف من براميل البترول لقناة السويس.

وتابع: "يجب أن تعلم أن صانع القرار المصري أمامه ملفات هو غير مسؤول عنها بشكل كبير ولكنها تؤثر عليه، هي جغرافيتنا كده هنعمل إيه يعني".