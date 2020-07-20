الناظر يستبعد موجات جديدة لكورونا في الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنّه سبق وتنبأ بانحسار تفشي فيروس كورونا مع ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهذا كان ناتجا على أسس علمية ودراسات وحقائق علمية، مشيرا إلى أنّه منذ بداية فصل الصيف جغرافيا، بدأ منحنى الإصابات في الانخفاض، بفعل درجات الحرارة وأشعة الشمس.

وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ فيروس "كوفيد 19" هو من عائلة معروفة وهي "سارس"، موضحا أنّ فيروسات الإنفلونزا موسمية وتنشط في البرد الشديد وتقل وتضعف مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع الناظر أنّه على تواصل مع أطباء مستشفيات العزل، ويوجد 14 مستشفى عزل أغلقت أبوابها بعد أن سجلت 0 إصابات، والأيام المقبلة سيتم الإعلان عن أقسام العزل بالمستشفيات تغلق أبوابها، لأن حالات الإصابة قلت جدا بشكل كبير، متوقعا ألا يعود فيروس كورونا مرة أخرى مع موجات البرد في الشتاء، خاصة مع التوصل لنحو 5 لقاحات بنهاية شهر أغسطس، لهذا فاحتمال وجود موجات في الشتاء ضعيف للغاية.

وكشف الناظر عن أنّ مصر تعاقدت بالفعل على 30 مليون جرعة لقاح، مشددا على أنّ الدرع الحامي الحقيقي حتى الآن هو الكمامة، ويجب التمسك بارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي حتى آخر يوم يختفي فيه الفيروس تماما.

وأوضح الناظر أنّ العرق الكثير يلعب دورا كبيرا في الحماية من فيروس كورونا، إذ يخلص الجسم من السموم ويقتل الجراثيم على سطح الجلد.