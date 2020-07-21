إجراءات الاشتراك في برنامج "30 يوم تحدي" للمصريين في الخارج

برنامج "30 يوم تحدي رياضي افتراضي"، هو فكرة لدعوة المصريين بالخارج في المشاركة في هذا البرنامج وتشجيع أبناء المصريين في الخارج على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان.

ويرصد التقرير التالي كيفية الاشتراك وأنواع الألعاب الرياضية بالبرنامج:

* يضم البرنامج مجموعة من الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة

* يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يومًا

* يبدأ الاشتراك في البرنامج خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس

* التسجيل في هذا البرنامج من خلال موقع وزارة الهجرة او علي مواقع التواصل الاجتماعي

* يهدف البرنامج ل تشجيع أبناء المصريين في الخارج على ممارسة الأنشطة الرياضية من أي مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة،

* يأتي النشاط في ضوء استمرار آليات التواصل مع "الكيانات المصرية بالخارج"، والتي بدأت بتنظيم المؤتمر الأول لهم في يوليو العام الماضي

* تستهدف المشاركة في هذا البرنامج تشجيع مشاركة الجاليات المصرية وشبابها، لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية بشكل إلكتروني، تطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي الفيروس.

* إتاحة البرنامج عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت أو مكان محدد للمشاركة

* سوف يحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة، والتي سيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما سيُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل لهم عبر الإيميل الإلكتروني.