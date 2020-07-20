المترو: تشغيل قطارات من شبرا حتى جامعة القاهرة لحين سحب القطار المعطل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب".

وأضافت الشركة في بيان رسمي قبل قليل، أنّ حركة سير القطارات منتظمة من محطة جامعة القاهرة وحتى شبرا الخيمة بالاتجاهين، وجرى تشغيل قطارات من جامعة القاهرة حتى المنيب اتجاه واحد فقط لحين سحب القطار المعطل.

وشهدت العديد من محطات الخط الثاني للمترو زحاما شديدا من قبل الركاب على أرصفة المحطات، بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.