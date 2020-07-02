تعليم كفر الشيخ ترصد 7 حالات غش و6 إصابات متنوعة بالثانوية العامة

تغيب عن أداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، 284 طالبا وطالبة.

ورصدت غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 7 حالات غش لطلاب بلجنة التجارة بنين، وتحررت محاضر بوقائع الغش.

كما رصدت الغرفة، نقل طالبة بمدرسة رفاعة الطهطاوي بأبو غنيمة لمستشفى سيدي سالم لارتفاع درجة حرارتها، وشعورها بضيق في التنفس، قبل دخول النتيجة بعد قياس درجة حرارتها، وإصابة طالبة بحالة نفسية وتم تهدئتها وأدت الامتحان بلجنة أحمد عرابي، وحدوث حالة إغماء لطالب بمدرسة سيدي جمال، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف، وحالة إغماء لطالبة بمدرسة بلجنة عزت الشافعي، وحالة تشنج لطالب، وحالة إغماء لطالب آخر بمدرسة الشهيد رياض الثانوية، وحالة تشنج لطالب بمدرسة رفاعة الطهطاوي وتم إسعافه داخل اللجنة واستكمل امتحانه.

وأدى 18 ألف و675 طالبا وطالبة امتحانات مواد الأحياء لطلاب القسم العلمي علوم، ومادة رياضيات تطبيقية "استاتيكا" لطلاب القسم العلمي رياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الأدبي.