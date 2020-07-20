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القاهرة تخصص قطعة أرض لـ"أهالينا 1"

كتب:

الوطن
10:39 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، القرار رقم 2505 لسنة 2020، بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة لمشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1".

وتضمن القرار تخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بالمنطقة المجاورة لمشروع الإسكان الاجتماعي "أهالينا 1"، المقام عليها "4" عمارات سكنية، استكمالا للمشروع، إضافة إلى مساحات خضراء وأماكن انتظار سيارات لصالح محافظة القاهرة، كحق انتفاع دون مقابل بالمجان، على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.

ويلغى التخصيص في حالات إقامة أنشطة أخرى بديلة، خلاف المحدد بهذا القرار أو مخالفة الاشتراطات أو التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال أي جهة تخالف ذلك.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.

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