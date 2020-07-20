20 فيديو رسوم متحركة في حملة مع "يونيدو" للتوعية بتداول آمن للمبيدات

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالتعاون مع مشروع حياة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، حملة توعوية مصورة لتعزيز مفهوم مخاطر التطبيق والتداول الآمن للمبيدات في المزارع والمنازل، وتشجيع الأسر الريفية المصرية على تبني ممارسات أكثر أمنا، من خلال 20 فيديو رسوم متحركة تتناول هذا الموضوع.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنّ ذلك يأتي في إطار دعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات والتعامل المسؤول والسليم مع المبيدات، وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.

ولفت إلى التنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، لنشر المواد التوعوية على المستويات كافة بالمحافظات المختلفة، لتعميم الاستفادة منها بمديريات الزراعة بالمحافظات وصولا للجمعيات الزراعية بقرى ونجوع مصر.

ومن جهته، قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: "تعتبر مكافحة الآفات من أهم عناصر الإنتاج الزراعي، كونها تهدف لحماية المحاصيل من أضرار الآفات، وتلعب دورا حيويا في منظومة المكافحة المتكاملة للآفات، لكن يجب مراعاة اشتراطات السلامة والآمان والاستخدام الأمثل للمبيدات الكيماوية، وكيفية التخلص من العبوات ومراعاة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث وتقليل متبقيات المبيدات على المحاصيل للحفاظ على صحة المزارع والمستهلك".

وأضاف أنّ للإرشاد الزراعي دور مهم في المجال، ومن هذا المنطلق يتم تعميم المواد المصورة على مديريات الزراعة والإدارات الزراعية، والمستويات كافة، لضمان وصولها للمزارعين، وسيتم من خلال قناة مصر الزراعية، والقنوات التليفزيونية المحلية، بث الفيديوهات التوعوية والتي لا تزيد مدة عرض الفيديو الواحد منها عن دقيقة واحدة.

وأكد عزوز أنّه سيتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفه والسوشيال ميديا، وتتناول الفيديوهات بعرض بسيط وبأسلوب موجه شخصية أحد المزارعين الذي يرتكب أخطاء وسوء استخدام للمبيدات في مزرعته أو منزله، وعاقبة سوء الاستخدام عليه وعلى أسرته، وعرض التحذير المناسب لتلافي سوء الاستخدام والضرر الذي يحدث له وللبيئة.

وفكرة الفيديوهات عبارة عن رسوم متحركة عناوينها "راضي وأفكاره الواعرة، تعب ساعة ولا كل ساعة، اسأل خبير ولا تسأل مجرب، مش كل اللي تلاقيه كنز، جرعة زيادة، صاحب بالين كداب، كفي زرعتك، في العجلة الندامة، علب المبيد سم قاتل، طرد المفاجأة، الباب اللي يجيلك منه الريح، سوسة كريمة، كوكتيل مبيدات، البدلة تمنها فيها، السم النظيف، حدوته قبل النوم، حنكك للأكل والكلام ملهوش مع المبيدات استخدام، مش كل مرة تسلم الجرة، يعملها الصغار ويقع فيها الكبار، ووجع واعر".