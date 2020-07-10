ضبط 3 مخازن غير مرخصة لتعبئة المبيدات والمخصبات الزراعية بقويسنا

شنت إدارة المكافحة بقسم الرقابة على المبيدات الزراعية والمخصبات بالمنوفية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مكبرة على محلات ومخازن بيع المبيدات الزراعية، أسفرت عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة لتعبئة المبيدات بمركز قويسنا، وجرى ضبط ما يقرب من (4100) طن من الأسمدة والمخصبات مجهولة المصدر.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من (100) كجم من المبيدات المحظورة والممنوع تداولها بالأسواق، بأحد المحلات غير المرخصة بقويسنا، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة للتحقيق.