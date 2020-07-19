"كورونا": المنوفية "صفر إصابات".. وشفاء 85% في "بنها"

واصلت أعداد إصابات ووفيات كورونا التراجع فى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، اليوم، مع عدم تسجيل حالات فى عدد منها، لأول مرة منذ ظهور الجائحة، واستمر خروج المتعافين بأعداد كبيرة وسط إجراءات احترازية مشددة، تشمل متابعة الحالات منزلياً.

ففى المنوفية، سجلت مستشفيات سرس الليان وبركة السبع وأشمون المخصصة للعزل «صفر إصابات»، اليوم، كما لم تسجل إصابات بين الأطقم الطبية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وتراجعت معدلات الإصابة فى القليوبية، مع ارتفاع نسبة التعافى، وبلغت نسبة شفاء 85% فى مستشفى بنها التعليمى.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف تعافى 20 حالة جديدة فى عزل المدينة الجامعية، ومستشفيى الفشن المركزى والحميات، وانخفضت أعداد الإصابات فى المستشفيات الجامعية بأسيوط إلى 52 حالة فقط، وأجرت مستشفيات سوهاج التعليمى وسوهاج العام وقنا العام 3 عمليات ولادة قيصرية لمصابات بكورونا.

ارتفاع المتعافين بـ"عزل إسنا" لـ1033

وواصلت فرق الطب الوقائى فى مطروح توزيع الأدوية على المخالطين للمصابين منزلياً، وغادر 31 متعافياً مستشفى العزل الصحى فى إسنا، جنوب الأقصر، ليرتفع إجمالى المتعافين فيها إلى 1033 حالة، وخرجت سيدة معمرة عمرها 83 سنة من قسم العزل فى مستشفى الصدر بالشرقية.

ورغم استئناف حركة السياحة فى الغردقة، لم تسجل «صحة البحر الأحمر» أى إصابات بين السائحين الأجانب، سواء المقيمون فى الفنادق أو المغادرون، وأعلن محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملّوط عن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا فى الخارجة والفرافرة، بالإضافة لوفاة واحدة.