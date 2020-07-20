عشان متخلصش بسرعة.. 5 خطوات تمنع استهلاك باقة النت قبل موعد تجديدها

في الفترة الأخيرة، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، لجأ الكثيرون إلى العمل من المنزل من خلال شبكة الإنترنت، وتصاعدت شكاوى الكثيرين خلال تلك الفترة من انتهاء باقة النت الخاصة بهم قبل موعد تجديدها، ما يؤدي إلى دفع المزيد من النقود لتجديد الباقة، أو شراء باقة إضافية.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب استهلاك الباقة بكامل طاقتها قبل موعد تجديدها، وفق مهندس الاتصالات محمد فاروق، كما يلي:

5 أشياء تساعدك على الحفاظ على باقة النت

1- إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة بالإنترنت حتى لا يستطيع أحد اختراقها واستهلاك الباقة دون معرفة صاحبها، إذ تتيح الخدمة لصاحبها إمكانية توصيلها بالأجهزة التي يرغب بها فقط.

2- تقليل سرعة شبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يتم استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، ويمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

3- التأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

4- عند مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، يجب تقليل جودة الفيديو، ما يساعد على الحفاظ على الباقة حتى موعد تجديدها.

5- يمكن تعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الإنترنت.