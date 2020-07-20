مات بعد ساعات من ترقيته.. مظاهرة حب للواء مدحت السقا عقب رحيله

بعد ساعات قليلة من ترقيته لرتبة لواء، صعدت روحه إلى باريها إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ليتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" على نطاق واسع مع خبر وفاته في مظاهرة حب للواء الراحل مدحت السقا الذي رقي إلى رتبة وكيل الإدارة العامة للأمن والتحريات بقطاع الأمن العام، وكان يعمل مساعدًا لمدير قطاع الأمن العام بسيناء.

ورحل اللواء السقا، قبل أن يتسلم مهام عمله الجديد، لتخرج عشرات الصفحات وآلاف الأشخاص في مظاهرة رثاء تعبيرًا عن حبهم لهذا الرجل، ومن بين تلك الصفات الصفحة الرسمية لكلية طب طنطا على فيسبوك التي تقدمت بالتعازي إلى الدكتورة منال البرماوي أستاذ التشريح ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية في وفاة زوجها اللواء مدحت السقا.

ونعت العديد من الصفحات الحزبية ومن بينها صفحة حزب مستقبل وطن الراحل، ولاسيما أمانة الحزب في شمال وجنوب سيناء، وكان اللواء مدحت السقا يعمل في مديرية الأمن بجنوب سيناء منذ 10 سنوات، وتدرج في عدة مناصب بمديرية الأمن، حيث شغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي خليج العقبة، ثم مفتش الأمن العام بجنوب سيناء، ثم رئيس فرع الأمن العام بجنوب سيناء، ثم مدير إدارة البحث الجنائي، وأخيرًا مساعد مدير قطاع الأمن العام بسيناء.

وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بترقية اللواء مدحت السقا لمنصب وكيل الإدارة العامة للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.