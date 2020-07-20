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محمود مسلم

إعدام 19 طن أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بقنا

كتب:

رجب آدم
01:06 م | الإثنين 20 يوليو 2020
ضبط ارز

ضبط ارز

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم إعدام 19 طن و200 كيلوجرام أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم ضبط هذه الكمية خلال إحدى الحملات التي شنتها مديرية التموين في وقت سابق بأحد فروع شركات الجملة بمدينة قوص وتم تحرير محضر بها .

وأضاف الداودي أنه تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة وأصدرت قرارها بإعدام كمية الأرز التي تم ضبطها حفاظا على صحة المواطنين مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالف يحاول استغلال المواطنين بالمحافظ ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

 

 

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