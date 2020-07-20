تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمركز صدفا في أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز صدفا بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ومسؤولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن جرى خلالها تنفيذ 9 قرارات إزالة لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى المركز فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي مخالفة للقانون لافتا إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة على مراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو تصالح في مخالفات البناء ولم يستكملوا الإجراءات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة مشيراً إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ".