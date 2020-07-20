"الوفد" يستعد لانتخابات "النواب" بتلقي طلبات الترشح من الشباب والمرأة

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن الحزب دفع في انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحا، بواقع 6 مرشحين في القائمة الوطنية الموحدة، و24 مرشحا على المقاعد الفردية.

وشملت القائمة الموحدة في الانتخابات 6 مرشحين لحزب الوفد وهم: ياسر الهضيبي عن محافظة القاهرة، وطارق تهامي وأمل رمزي عن محافظة الجيزة، وطارق عبدالعزيز عن محافظة الدقهلية، وحازم الجندي عن محافظة الغربية، والمستشار محمد ضيف الله عن محافظة الإسكندرية.

ودفع الحزب بـ24 مرشحا في الدوائر الفردية وهم: منى مكرم عبيد، وكمال فرانسيس، وخلف عوض ، وشوقي عبدالشافي، وإبراهيم مليجي، ومحمد عبدالسلام، وأسامة عصمت، وعادل محمد علي، ووليد فؤاد، وشاذلي على، وياسر توفيق، وعمر عيسوي، ومحمد كمال، ومحمد زكي، ومحمد كردي، وأيمن محسب، وأسامة عبدالفتاح، وعبدالناصر عبدالعزيز، ومحمد طلبة، والسيد أحمد، وحنان طلبة، ومحمد منصور، وأحمد علي، ونان نصرالله.

وأكد الجندي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحزب يكثف جهوده خلال الفترة المقبلة في التواصل مع المواطنين لمعرفة مطالبهم وحثهم على المشاركة بكثافة في الانتخابات، كما أنه مستمر في تدريب وتأهيل كوادره للدفع بهم في انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية.

ونوه إلى أن الحزب يجهز للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ببدء لجانه في المحافظات بتلقي طلبات الراغبين في الترشح من الشباب والمرأة لانتخابات مجلس النواب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، تمهيداً لعرضها على الحزب لفرزها وانتقاء أفضل العناصر منها.