بالأسماء..27 مرشحا محتملا في القائمة النهائية لانتخابات الشيوخ بالمنيا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، اليوم الاثنين الكشوف الأولية للمرشحين المحتملين على مقاعد الفردي وعددهم 5، وضمت 27 مرشحا، بعدما جرى استبعاد 2 لعدم اكتمال أوراقهم.

والمرشحين الـ27 بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقلا.

وضمت قائمة المرشحين بحسب ترتيب الأسماء بالكشوف المعلنة كل من:

1- زين العابدين أحمد محمد إبراهيم (مستقبل وطن)

2- محمد عبدالحفيظ صالح محمود (مستقبل وطن)

3- طارق حسن محمد مصطفى (مستقبل وطن)

4- معتز أحمد صفوت أبوزيد أبوطالب (مستقبل وطن)

5- أشرف حسين عشيري محمد (مستقبل وطن)

6- محمد محمود عمار أحمد (مستقل)

7- حسين محمد محمود عباس (المؤتمر)

8- عمرو حسين حسن حسين (المؤتمر)

9- محمد حمدي عبدالستار أحمد ( مستقل)

10- جابر خليفة سعد عبدالرحمن (مستقل)

11- أحمد أبوغنيمة عبدالغني أبوغنيمة (مستقل)

12- خالد عبدالجواد علي عمار (مستقل)

13- إسماعيل عبدالمالك محمد إسماعيل (مستقل)

14- ياسر محمود كامل عبدالعظيم (مستقل)

15- أنطونيوس نادي اسكندر سليمان (مستقل)

16- أسماء صابر علي خليل (مستقل)

17- عطاالله يوسف حنا مقار (حمادة وطن)

18- كرم زكي فرج الله مريانس (مستقل)

19- محمد صلاح محمد عيسى (مستقل)

20- محمود سعد محمود عبدالعال (حماة الوطن)

21- حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف (حماة الوطن)

22- عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتي (مستقل)

23- هشام إبراهيم محمد محمد (مستقل)

24- شريف نادي موسى دياب (مستقل- عضو حالي بمجلس النواب)

25- بدر أنور حبيب حنين (مستقل)

26- هشام أحمد عكاشة علي (مستقل)

27- إبراهيم طلعت محمود حسن (مستقل).

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، وعضوية المستشارين أسامه سيد صديق، أحمد سمير حسن أبو الليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفى عبد الخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين أول أمس السبت، وبلغ عدد المتقدمين 29 بينهم "شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب عن مركز ملوي، وجرى استبعاد مرشحين منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبة.

ومن حق المرشحين المستبعدين، تقديم طعون أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، للنظر فيها والفصل في موعد غايته الجمعة المقبلة.

يشار إلى أن 32 مرشحا محتملا أجروا الكشف الطبي، تمهيدا لخوض الانتخابات بينهم سيدتان: أسماء صابر علي، على مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتورة رشا أحمد مهدي، "قوائم" عن حزب مستقبل وطن.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلى 5 مقاعد، بنظام القائمة.