العراق: العثور على نفق كبير وعلى عبوات ناسفة في نينوى
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(أ.ش.أ)
12:03 م | الإثنين 20 يوليو 2020
عثرت القوات الأمنية العراقية على نفق كبير وعلى عبوات ناسفة في محافظة نينوى في شمالي العراق، وأوضح الحشد الشعبي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، "أن قوة مشتركة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى واللواء 25 عثرت على نفق كبير لداعش الإرهابي في جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل، تستخدمه العصابات الإجرامية لشن هجماتها ضد المواطنين والقوات الأمنية".
وأضاف الحشد الشعبي، أن مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء 30 بالحشد الشعبي رفعت 45 عبوة ناسفة من مخلفات داعش، من الأراضي الزراعية بين قرية المفتية وقرية شيخ أمير في سهل نينوى.