استرداد 3557 فدانا وإزالة 52 حالة تعد على أراض الدولة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهز الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية نجحت في إزالة 52 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 16 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة، بمساحة 2110 متر مربع، و14 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1636 متر مربع، و22 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 3557 فدان، و22 قيراط.

أضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، ازالت 4 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 457 متر مربع، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إزالة حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة، على مساحة 160 متر مربع، وإزالة 4 حالات بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 2601 فدان و11 قيراط.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة 13 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة بمساحة 2000 متر مربع، و3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 405 متر مربع، و17 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 356 فدان و11 قيراط.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات على أراضي زراعية خاصة بمساحة 110 متر مربع، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 405 متر مربع، وحالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 600 فدان، كما ازالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتى تعدي بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 230 متر مربع.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.