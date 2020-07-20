بينهم سيدة 90 عاما.. تعافي 25 مصابا بكورونا في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بينهم سيدة تبلغ من العمر 90 عاما، في مستشفى الواسطي المركزي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

وأثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، على المتابعة المستمرة وجهودهم المبذولة.