قطع المياه عن مدينة بني سويف 5 ساعات اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف محطة مياه أبوسليم من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 19 يوليو وحتى الساعة 3 صباحا، لإجراء أعمال صيانة بمحابس خط الطرد الرئيسي، ما ترتب عليه ضعف المياه بمدينة بني سويف وانقطاعها عن قرية شريف باشا خلال الفترة المذكورة.

وتقدمت الشركة باعتذارا للمواطنين عن قطع الخدمة وضعفها خلال فترة الصيانة اللازمة، لهذا المرفق الحيوي.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المؤقت للخدمة، معلنة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.