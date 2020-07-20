بعد تعافيهم.. خروج آخر 3 حالات من عزل مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، خلو مستشفى الراجحي الجامعي للعزل من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خروج آخر ثلاث حالات مصابة بالفيروس اليوم الاثنين.

وأشار إلى متابعته للوضع الجاري، للتأكد من استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك لاتخاذ قرار بعودة مستشفى الراجحي لتخصصه الأصلى كمستشفى للكبد والجهاز الهضمي.

ووجه رئيس جامعة أسيوط تحية شكر وتقدير لكافة أفراد الأطقم والتمريض والصيادلة والفنيين والعمال، ممن تناوبوا على العمل منذ تخصيص "الراجحي" كمستشفى للعزل في أبريل الماضي، لخدمة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس والعاملين من المصابين بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل، أضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن المستشفيات الجامعية وفرت كافة الإمكانيات الطبية والعلاجية بها لاستقبال أكبر عدد من مصابي كورونا منذ بدء الجائحة حتى الآن، حيث خصصت 268 سريرًا، تنوعت ما بين أسرّة عناية مركزة، وعناية متوسطة، وغرف عادية.