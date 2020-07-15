صور.. إزالة عقارين مخالفين بكورنيش كفر حجازي في المحلة

قاد محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا، بحضور اللواء محمود حمزة مدير أمن الإقليم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عمارتين مشيدة بالمخالفة على أملاك الري بكفر حجازي بالمحلة الكبرى، الأولى مكونة من 6 طوابق على مساحة 118 م والثانية مكونة من 4 طوابق على مساحة 144 م، بحضور وكيل وزارة الري ونائب رئيس مركز ومدينة المحلة ونائب رئيس حي ثان المحلة.

من جانبه، أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة.