استشاري باطنة بروسيا: طرح لقاح كوورنا رسميا مطلع سبتمبر

قال الدكتور أحمد سعد استشارى الباطنة فى روسيا، أنه يجرى حاليا تجربة 47 لقاحا في روسيا، في إطار التجارب التى تُجرى لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أن 2 منها وصلا لمرحلة "الاختبارات السريرية"، وسيتم الانتهاء منهما آخر يوليو، وإتاحتهما على مطلع سبتمبر المقبل رسميا.

و بشأن عقار "الأفافير"، أوضح سعد أنه يمنع تكاثر الفيروس فى خلايا الجسم، ويعالج المرضى خلال 4 أيام، مشيرا إلى أن الفيروس لن يختفى، والتعامل معه أصبح أمراً واقعاً، لافتا إلى أنه تم توزيعه على المستشفيات الروسية، مشيرا إلى انه مبنى على عقار "أفيجان"، المصنّع من شركة فوجى اليابانية، وتم طرحه فى المستشفيات بعد إجراء بعض التعديلات عليه، لزيادة فاعليته فى الشفاء بنسبة 86%.

وتابع أن الدراسة للعقار، تم عملها على 330 مريضا في إطار التجارب السريرية، وثبت أن 65% من المرضى جاءت نتائجهم سلبية، وبعد 10 أيام ثبت أن 90% من المرضى تعافوا، لأن العقار يعمل على إيقاف تكاثر الفيروس داخل الجسم، ويقضى عليه وعلى قوته، ويمنع انتشاره ويعالج المرضى فى 4 أيام فقط، وفي اليوم الخامس تكون النتيجة سلبية بنسبة 65%.