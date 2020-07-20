قرار بعودة جميع العاملين بمحافظة القليوبية للعمل 26 يوليو الجاري

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بشأن عودة جميع العاملين بكافة جهات المحافظة "الديوان العام – الأجهزة التابعة له – الوحدات المحلية – مديريات الخدمات" للعمل، وعلى جميع الجهات اتخاذ كافة التدابير اللازمة الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد، وذلك اعتبارا من 26 يوليو الجاري.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 485 لسنة 2020، بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تقرر عودة جميع العاملين بكافة جهات المحافظة "الديوان العام – الأجهزة التابعة له – الوحدات المحلية – مديريات الخدمات" للعمل، وعلى جميع الجهات اتخاذ كافة التدابير اللازمة الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد، وذلك اعتبارا من 26 يوليو الجاري.

وتضمن قرار محافظ القليوبية، أنه يستثني من المادة الأولى أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر مباشرة على المناعة فقط "أمراض القلب – أمراض الصدر – الأورام السرطانية – أمراض الكبد – السيدات الحوامل"، على أن يقدم الموظف ما يثبت حالته الصحية بتقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة، وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار كلا فيما يخصه.