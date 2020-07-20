دورة تدريبية لمناقشة المخططات الاستراتيجية بالقليوبية

افتتح عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الدورة التدريبية التي عقدت بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حلمي محمد عيد رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المدن بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالقليوبية، ومهندسين من التخصصات المختلفة.

وناقشت الدورة المخططات الاستراتيجية العامة ومشكلات المخططات التفصيلية، والرد على استفسارات المهندسين المختلفة، في إطار قانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.

واحتوت الدورة على عدة عناصر أهمها تعريف المخطط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط، ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والهدف من إعدادها لتخطيط المدن والأحياء بصورة حضارية، تتفق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحياة بصورة حضارية تليق بمصر الحديثة.

وأكد المحافظ أن الدورة التدريبية تهدف إلى سد العجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظة، وذلك عبر تعريف المهندسين من ذوي التخصصات المختلفة (الكهرباء، الميكانيكا) بكيفية الإعداد للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي، والذى يساعد فى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، إضافة إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها.