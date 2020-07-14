محافظ القليوبية: توسعة وتطوير طريق بنها المنصورة ورفع كفاءة الطرق

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بمكتبه بديوان عام المحافظة بالمهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية والمهندس بلال عبد القادر مدير عام ري القليوبية والمهندس خالد محمود توفيق مفتش ري بحري القليوبية والمهندس فوزي خاطر مدير هندسة ري كفر شكر، وممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكباري.

وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والمكتب الفني للسيد المحافظ، وذلك لدراسة توسعة وتطوير ورصف طريق بنها المنصورة على الرياح التوفيقى، باعتباره طريقا حيويا هاما يربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، ويمر عليه يوميا عددا كبيرا من السيارات والمركبات لنقل المواطنين بين المحافظتين.

ووجه المحافظ ببحث إمكانية توسعة هذا الطريق وتطويره ورفع كفاءته والعمل على تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن بما لا يؤثر علي المجرى المائي، للقضاء نهائيا على الحوادث به، وتيسير حركة السيارات عليه تسهيلا على المواطنين المسافرين يوميا على هذا الطريق.

كما طالب الهجان المسؤولين بالهيئة العامة للطرق والكباري بتطوير ورفع كفاءة الطرق المارة بمحافظة القليوبية كالطريق الإقليمي، وغيره من الطرق الرئيسية التي تربط بين محافظة القاهرة والقليوبية وباقي محافظات الدلتا.

وفي هذا الإطار، استعرض المحافظ خطة مديرية الري لإعادة تأهيل الترع، 7 ترع بنطاق المحافظة بطول 56 كيلو متر، حيث تم تخصيص مبلغ 218 مليون جنيه، والتي من بينها تأهيل ترعة السبيل من الفم للنهاية بمدينة طوخ، وكذلك تأهيل ترعة الجانبية اليسري للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر في المسافة من الفم حتى كيلو 4.860 بطول 4.665كم، وتأهيل ترعة الجنابية اليمنى للبحر الخليجى زمام هندسة ري شبين القناطر في المسافة من الفم حتى الكيلو 4.820 بطول 4.540كم.

بالإضافة إلى تأهيل ترعة البرثومية بمدينة طوخ في المسافة من الفم حتى النهاية بطول 13.389كم زمام هندسة ري بنها، وكذلك تاهيل ترعة كشمير اليمنى زمام هندسة ري شبرا في المسافة من الفم حتى كيلو 12.800 بطول 11.650 كم بمدينة الخانكة.

جدير بالذكر، أن مشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وأكد الهجان على ضرورة التنسيق بين مديرتي الزراعة والري لاستخدام طرق الري الحديثة سواء ري بالتنقيط أو ري بالرش وتوعية المزراعين بأهمية كل نقطة مياه.